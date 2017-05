Besnik Hasi in Charleroi gespot aan de zijde van Mogi Bayat, Filip Joos reageert met zÃ©Ã©r terechte opmerking

Zo kwam Besnik Hasi, ex-coach van RSC Anderlecht, naar Charleroi-Club kijken. De Albanese trainer was in gezelschap van Mogi Bayat, een van de machtigste makelaars in België. "Als je ergens aan de slag wil, is het geen slechte keuze om naast Bayat plaats te nemen", merkte Play Sports-commentator Filip Joos terecht op.

Korte passage bij Legia Warschau

De 45-jarige Hasi koos na zijn vertrek bij Anderlecht voor een avontuur bij het Poolse Legia Warschau. Dat was geen lang leven beschoren, want midden september moest de oefenmeester alweer vertrekken. Sindsdien zit hij zonder club.

Contacten bij de Carolo's kunnen bovendien van pas komen. Felice Mazzu loodste Charleroi immers voor de tweede keer in drie seizoenen naar play-off 1. Nu wordt de succescoach aan een stap hogerop gelinkt.