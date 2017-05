Club Brugge staat op Ã©Ã©n punt van leidersplaats, maar Preud'homme weigert over titel te spreken: "Waarom zou ik dat doen?"

“We hebben verder gebouwd op onze twee goede thuiswedstrijden van de jongste weken. Bevestiging van al het goede op verplaatsing: dat is wat ik wilde en wat ik gekregen heb”, stak Preud’homme van wal na de de 1-3-overwinning op het veld van Charleroi.

“We hebben geduld nodig gehad tegen Charleroi, maar ook ondanks een vreemd tegendoelpunt zijn de spelers er blijven voor gaan. De mentaliteit was in de eerste helft goed, na rust nog beter”, ging Preud'homme verder.

"We hebben ons lot niet in eigen handen. Waarom zou ik dan over de titel spreken?" - Michel Preud'homme