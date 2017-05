Maar liefst drie Rode Duivels zijn genomineerd voor Speler van de Maand in de Premier League

Van vorige winnaar Lukaku is er deze keer geen spoor, maar drie andere Belgen zijn wel genomineerd voor beste speler van april: Eden Hazard, Christian Benteke en Jan Vertonghen. Het moge duidelijk zijn: België blijft een grootmacht in het Engelse voetbal.

Hazard en Benteke zijn de enige spelers van hun respectievelijke club, terwijl Vertonghen vergezeld wordt door Christian Eriksen en Son Heung-Min. De twee andere namen op de shortlist zijn Sergio Agüero (Man City) et Eric Bailly (Man United). Binnen een week wordt de winnaar bekendgemaakt.

Premier League Player of the Month nominees for April:



C. Benteke

C. Eriksen

E. Hazard

E. Bailly

J. Vertonghen

S. Aguero

S. Heung-Min pic.twitter.com/g4rE9xUJ1Q