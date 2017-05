Horvath bezorgde analisten dubbel gevoel in debuutmatch: "Een serieuze black-out" vs. "Zijn reddingen waren verdienstelijk"

De fout van Horvath leverde zelden geziene beelden op. Daartegenover pakte hij uit met enkele belangrijke reddingen en wist Club de zege binnen te halen.

"Door de overwinning van Club gaat men met de spons over deze flater en kan hij met een gerust gemoed de bus opstappen", analyseerde Eddy Snelders de bewuste fase bij Play Sports. "Zijn andere reddingen waren verdienstelijk. Dus hij werd er niet door beïnvloed."

Mooiste uit carrière

"Het was even een serieuze black-out, maar bij zijn andere acties etaleerde hij zijn kwaliteiten", pikte Hans Cornelis in. "Dit was voor David Pollet een van zijn mooiste goals uit carrière", grapte komiek Steven Goegebeur.