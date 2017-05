Het plan van Hein: "Binnen de twee jaar verwacht ik een nieuwe titel"

Het werk van Vanhaezebrouck is nog niet af, dat bleek uit de persconferentie van vrijdagmiddag. "We moeten zorgen dat we stabiel worden bovenin. Dat we altijd dichtbij de hoofdprijzen komen", aldus Vanhaezebrouck. "Die prijzen zelf, daar heb je wat meeval voor nodig."

Toch mikt hij nog op een hoofdprijs in de komende twee jaar. "Dat de voorzitter een titel verwacht binnen de twee jaar? Dat verwacht ik zelf ook. Maar daarvoor moet je blijven groeien, de juiste keuzes maken en stappen zetten."

Hein de architect (letterlijk)

Zo kwam er al een nieuw oefencomplex voor volgend seizoen. "Qua accommodatie schieten we goed op, het stadion is er al, het oefencomplex zal volgend seizoen klaar zijn. Op dat vlak zijn we klaar om mee te spelen."

"Dat complex heb ik zelf getekend omdat het snel moest gaan. In vier dagen had ik een 3D-voorstel van alles en de architect heeft dat heel snel kunnen overnemen. Anders was het onmogelijk om dat binnen een jaar klaar te krijgen."

"Ik moet wel ambitie voelen en voelen dat de club wil blijven verder evolueren." Het mag duidelijk zijn, het Europees voetbal is en blijft een drijfveer voor Hein. "Ik wil blijven een rol spelen in Europa. Zowel ik als de voorzitter hebben de ambitie om iets voor te stellen in Europa."