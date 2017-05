Toch Ã©Ã©n verrassende Roemeen die er staat in JPL: "Hoed af, maar hij heeft meer de Belgische stijl"

Ook in play-off 1 is het opnieuw zo dat Anderlecht een paar moeilijke klippen wist te omzeilen, met dank aan de Roemeen. Kijk maar naar zijn assist op Tielemans op speeldag 1. “Het is straf dat hij er meteen stond, ik doe daar mijn hoed voor af”, was Mircea Rednic in Sport/Voetbalmagazine eerder al vol lof.

Chipciu was veel goedkoper dan Stanciu, maar rendeerde voorlopig beter

“Hij heeft ook meer de Belgische stijl, met snelheid en agressiviteit. Hij is niet bang om zijn lichaam in de strijd te gooien.” Chipciu speelt niet wekelijks een echte topmatch, maar is wel steeds aanwezig.

Snelheid is belangrijk in België: “Dat was wat Cristea en Tucudean bij Standard misten. Stanciu heeft het moeilijk en hij is nochtans superintelligent. Je moet ze wat tijd gunnen om tot bloei te komen”, beseft Rednic. Die groei lijkt ook Rotariu nu naar een beter niveau te stuwen.