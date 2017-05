RenÃ© Weiler dacht aan nog een andere merkwaardige aanvoerder naast Sofiane Hanni en vice-kapitein Youri Tielemans

René Weiler gaf de kapiteinsband uiteindelijk aan Sofiane Hanni, maar dat had ook anders kunnen uitdraaien. "René Weiler wilde me kapitein maken", doet doelman Frank Boeckx een opvallende uitspraak in de Fan! van komende zaterdag. "Dat vond ik toch een brug te ver." Boeckx begon het seizoen als tweede doelman, en nam vervolgens de plek van Davy Roef in.

Weiler experimenteerde overigens met verschillende aanvoerders. Zo mocht ook Sebastien De Maio tijdens de voorbereiding enkele malen de band dragen. De Franse verdediger verliet echter enkele weken na zijn komst alweer de club.