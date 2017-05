Standard maakt werk van de toekomst: nog geen nieuwe coach, wÃ©l een eigen talent dat verlengt

De achttienjarige Jérôme Deom heeft zijn contract bij de club verlengd, zo maakte Standard vrijdagmiddag bekend. De verdediger voetbalt al sedert zijn negende voor de Luikenaars. In 2015 tekende hij zijn eerste profcontract.

"Jérôme is een puur product van ons opleidingscentrum die met veel zin en vastberadenheid de verschillende stappen van de opleiding doorloopt", vertelt sportief directeur Olivier Renard op de webstek van Standard.

Sleutelspeler worden

"Hij geeft de weg aan die onze jonge talenten moeten afleggen en geeft ons het vertrouwen terug dat we in hem hebben. Hij heeft nog een grote progressiemarge en we gaan hem helpen om hem verder te doen ontbolsteren zodat hij een sleutelspeler kan worden in onze ploeg."

Deom speelde dit seizoen al zeven keer mee bij Standard. Zes keer kwam hij in actie tijdens de play-offs.