Volgens ploegmakker moet gewilde Tielemans niet voor Premier League, maar wel voor deze club kiezen

“Als je het mij vraagt, zou Monaco een zeer mooie stap zijn voor Youri", zegt ploegmakker Dennis Appiah in een gesprek met Het Laatste Nieuws. Appiah is een jeugdproduct van Monaco en kent de club dan ook een beetje. "Als hij zelf wil gaan, natuurlijk", voegt de rechtsback er nog aan toe. "Elk jaar breekt er wel een jong talent door. En hun coach Jardim heeft veel kwaliteiten.”

Anderlecht zou Tielemans graag nog een seizoen langer in het Constant Vanden Stockstadion zien voetballen, maar het is nog maar de vraag of paars-wit zijn goudklompje uit de klauwen van de buitenlandse topclubs kan houden.