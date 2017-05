Zoon van Leicester-eigenaar wil Belgische club kopen: 'Stevig transferbudget, nieuw stadion en hypermodern trainingscomplex'

Aiyawatt Srivaddhanaprabha liet gistermiddag (donderdag, nvdr.) aan het bestuur van OH Leuven weten dat hij per direct de club wil kopen. Een delegatie van OHL is zaterdag alvast uitgenodigd in Leicester. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Veelvoud van 2,5 miljoen euro

Interimvoorzitter Chris Vandebroeck bereikte eind januari reeds een principeakkoord met de Chinese investeerder Shanghai Naisi Investment Management Center. De Chinezen zouden bereid zijn om 2,5 miljoen euro op tafel te leggen om de club over te nemen.

Srivaddhanaprabha zou bereid zijn om een veelvoud van die 2,5 miljoen euro te betalen om OHL over te nemen. Aiyawatt wil net als zijn vader Vichai een succesvol voetbalproject op poten zetten.

Linkerkolom in eerste klasse

Hij zou het huidige management bij OHL in zijn totaliteit behouden, maar via zijn Belgische contactpersonen uit het voetbalmilieu op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen en waar nodig ingrijpen.

Een stevig transferbudget, de bouw van een gloednieuw stadion én een hypermodern trainingscomplex: het zijn maar enkele zaken die de Thaise zakenman wil realiseren. Met één duidelijk doel: OH Leuven binnen drie jaar de linkerkolom in eerste klasse te loodsen en van daaruit verder bouwen.