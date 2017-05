Essevee gaat op minitour om te bedanken voor het succesvolle seizoen

Zulte Waregem mocht de Beker van België in de lucht steken en is daarmee al zeker van Europees voetbal. Ondanks de mindere prestaties in play-off 1 is het dus toch een succesvol seizoen voor Essevee en daarom neemt de club een leuk initiatief.