Ook AA Gent mikt nu vol op goudhaantje van Eupen, maar niet hetzelfde als rivaal Club Brugge

Vicetopschutter Henry Onyekuru is er eentje van. De 19-jarige Nigeriaanse aanvaller staat in de belangstelling van enkele buitenlandse clubs, maar ook Club Brugge werd al enkele keren met hem in verband gebracht.

AA Gent mikt vol op die andere spits Mamadou Sylla. De 23-jarige Senegalees is eigendom van het Spaanse Espanyol, maar wist in 34 matchen voor Eupen 12 keer te scoren.

2,5 miljoen euro

Willen de Buffalo's Sylla aantrekken, moeten ze wel 2,5 miljoen euro op tafel leggen. Dat is namelijk de afkoopsom die in het contract van de aanvaller werd opgenomen. De zoektocht naar versterking voor de voorlinie hoeft niet te verbazen. Met Coulibaly en Perbet is de spoeling dun.