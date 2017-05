Gents Goudklompje wil absoluut weg, maar zal niet zoals eerst gedacht de man van 20 miljoen worden

De Nigeriaanse parel Moses Simon (21) kon nooit nog zijn topniveau bereiken. Net nu gaat hij de Buffalo's verlaten. De vleugelaanvaller heeft de club laten weten dat hij wil vertrekken. Al is de vraag voor hoeveel geld?

De prijs van 20 miljoen euro die ooit op zijn hoofd werd geplakt, blijft ook nu nog steeds rond de speler circuleren. "Die 20 miljoen, dat is een puur afschrikmiddel", zegt zijn zaakwaarnemer Tony Harris in Het Nieuwsblad.

WBA

"Het is te duur. Er zijn verschillende clubs in Simon geïnteresseerd, maar er is een significant verschil tussen wat ze bieden en wat Gent vraagt. Ik sta in contact met de geïnteresseerden en de volgende weken zullen we zijn correcte waarde bepalen." Onder meer het Engelse West Bromwich Albion volgt Simon op de voet.