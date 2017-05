Hoe de affaires rond Trebel en Belfodil de Standard-groep verziekten: "Toen is de sfeer helemaal omgeslagen"

Op de koop toe waren er de trainersontslagen van Yannick Ferrera en vervolgens Aleksandar Jankovic. Ook sportief raadgever Daniel Van Buyten werd aan de deur gezet. En dan was er nog de hele transferheisa rond Ishak Belfodil.

Een vertrouweling van een basispion doet in Sport/Voetbalmagazine een opvallende getuigenis over de kleedkamer. "Sinds eind januari speelt Belfodil alleen nog voor zichzelf. Maar Jankovic durfde niet aan hem te raken, want hij behoort tot de untouchables in de kern."

Hoofd al elders

"De sfeer is halverwege het seizoen helemaal omgeslagen, de affaire met de kapiteinsband van Trebel wees ook al in die richting. De groep viel gewoon uiteen. Sommige jongens zitten met hun hoofd al duidelijk elders."