Anderlecht voelt opnieuw de hete adem van Club Brugge in de nek en pakt tegen Zulte Waregem uit met deze supportersactie

Alle fans die zondagavond (18 uur) naar het Constant Vanden Stockstadion afzakken, krijgen een klapper om Anderlecht vooruit te stuwen. Maar er zit een hele constructie achter.

Drie stappen

Bij de opkomst van de spelers moeten de supporters de klapper namelijk opengevouwen omhoog houden, vervolgens de tekst op de achterkant meezingen en hem vervolgens toeplooien om er een helse sfeer van te maken.

Voor zij die al willen oefenen: 'We're gonna support the boys in mauve & white! That's what we're gonna do till we die! Because the team that we love & respect, is the famous Sporting Anderlecht!'