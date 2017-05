Grote plannen met Cercle: "Deze club moet zo snel mogelijk terug naar eerste klasse"

Hier kon u al lezen hoe de overname officieel werd. Later lichtte Vadim Vasilyev, vice-voorzitter van Monaco, de plannen verder toe bij RTBF. "Cercle, zijn stamnummer 12 en zijn kleuren maken deel uit van het sportief erfgoed van België, waarvan Brugge de mooiste stad is. Deze club moet zo snel mogelijk terug naar eerste klasse, waar het al 78 jaar gespeeld heeft."



De keuze voor Cercle was dan ook een heel bewuste. "We hadden met clubs uit veel andere kampioenschappen kunnen samenwerken. Maar we hebben voor België gekozen omdat het niveau hier hoog ligt, net als de kwaliteit van de jeugdopleiding," klonk het verder nog bij de vice-voorzitter.