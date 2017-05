Officieel: de technische staff van Lierse zal er volgend seizoen hÃ©Ã©l anders uitzien

Fred Vanderbiest zal op zoek moeten naar nieuwe assistenten. "Assistent-coaches Chris Janssens en Mohamed Abdelwahed verlaten Lierse aan het eind van dit seizoen. Chris Janssens wordt hoofdtrainer van FCV Dender en tekende daar deze middag een contract van 3 jaar. Mohamed Abdelwahed keert terug naar zijn thuisland waar hij de technische staf van Wadi Degla FC zal vervoegen", stond er te lezen op de clubsite.

Maar er is ook heuglijker nieuws: "Patrick Nys verlengde zijn contract en blijft de komende 3 seizoenen keeperstrainer bij Lierse. Onze club verwelkomt daarnaast Will Still, die recent ook een contract tekende van 3 seizoenen. Will is de nieuwe video-analist en scout van Lierse en was de voorbije weken al actief binnen de technische staff. Still heeft een verleden als video-analist bij STVV en Standard."