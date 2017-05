Atlético Madrid, mét Carrasco in de spits, had de handen vol

En dat bleek toch geen hapklare brok te zijn. Yannick Carrasco stond nog eens in de spits naast Antoine Griezmann, maar allebei kwamen ze niet tot scoren. Het was Saúl Niguez die in de 69ste minuut toch voor de verlossing zorgde. Atléti leek de wedstrijd rustig uit te spelen, maar die eindigde toch nog op een slechte noot toen sterkhouder Godin in de blessuretijd zijn tweede geel pakte.

Saúl opens the score for Atlético Madrid! ⚽️#AtletiEibar pic.twitter.com/FpAhf64d3Z — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 6 mei 2017

Barcelona is als volgende aan de beurt tegen Villarreal, 's avonds speelt Real Madrid op verplaatsing tegen Granada.