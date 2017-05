Ayub Masika kijkt terug op zijn bewogen vertrek bij Lierse: "Ik snap de kritiek, het leek alsof ik de ploeg in de steek liet"

Enkele dagen na de bewogen overstap speelden Lierse en Roeselare immers tegen elkaar. Zonder Masika geraakten de Pallieters niet verder dan een scoreloos gelijkspel, waardoor ze hun kansen op de promotiefinale hypothekeerden.

"Ik snapte de kritiek van sommige mensen wel", kijkt Masika bij Voetbalkrant.com met een dubbel gevoel terug op die periode. "Ik voelde me er zelf ook niet goed bij. Het leek alsof ik mijn ploeg in de steek liet."

Ik wilde koste wat het kost die match tegen Roeselare nog spelen

"Ik wilde koste wat het kost die match tegen Roeselare (zaterdag 4 maart, red.) nog spelen, maar de transferperiode in China liep maar tot eind februari. De deal moest snel afgehandeld worden. In voetbal weet je dat het dan rap kan gaan. Had ik nog enkele dagen bedenktijd, dan had ik die wedstrijd absoluut gespeeld."