VIDEO: Gouden trio 'MSN' dirigeert Barcelona naar vlotte zege, Messi pakt uit met Panenka

Barcelona kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via een doelpunt van Neymar. Er ging een mooie combinatie van het gouden trio aan vooraf. Maar op het halfuur kwamen de bezoekers op gelijke hoogte via Bakambu.

Nog voor de pauze zette Messi de thuisploeg op voorsprong, 2-1. In de tweede helft drukte Barcelona door en ook Suarez pikte zijn doelpuntje mee. Nummer vijf Villarreal kon daar slechts weinig tegenover zetten en moest het spel ondergaan.

Tien minuten voor tijd lokte Neymar een strafschop uit. Messi nam zijn verantwoordelijkheid en klopte de bezoekende doelman met een mooie Panenka. Het bleef 4-1 en zo blijft de titelstrijd in Spanje razend spannend. Real Madrid speelt later op de avond nog tegen Granada.

A wonderful Panenka by Leo Messi and it's 4-1 for @FCBarcelona! #LaLiga #FCBVillarreal pic.twitter.com/Vr9xTBNWY9