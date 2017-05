Johan Boskamp ziet extra macht voor Hein Vanhaezebrouck uitdraaien op geruzie bij AA Gent: "Ze gingen er toen al tegen elkaar over zeiken"

Vanhaezebrouck krijgt inspraak op het vlak van transfers, infrastructuur, jeugdwerking, etc. Vooral zijn inmenging in de transfers zou wel eens voor onrust kunnen zorgen tussen de coach en manager Michel Louwagie, meent Boskamp in Het Belang van Limburg.

"Ik kan me nog herinneren dat de heren enkele maanden geleden tegen elkaar in de media gingen zeiken over transfers. Hein wou bijvoorbeeld Poulain, maar Gent greep ernaast. Hij kon dat moeilijk verkroppen, maar zulke dingen gebeuren."

Niet voor de middenmoot gaan

Dat Vanhaezebrouck voor rustige vastheid in de Arteveldestad kiest, vindt Bossie logisch. "Voor de buitenlandse middenmoot moet hij niet vertrekken, dan kan hij beter in Gent blijven. En als je in Italië of Duitsland drie of vier keer verliest, gooien ze je alweer buiten."