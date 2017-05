Genkse jonkie herinnert zich verloren weddenschap tegen Vossen nog goed: "Ik moest met mijn blote kont rond het veld lopen"

Zoals Jordy Croux, de 23-jarige vleugelaanvaller die momenteel voor het Nederlandse Willem II voetbalt. In Fan! rakelt hij een leuke anekdote op uit zijn Genkse periode.

"Ik heb er eens in mijn blote kont rond het veld moeten lopen", vertelt Croux. "Dat komt ervan als je een weddenschap 'afwerken op doel' aangaat met Jelle Vossen. De verliezer ging dus letterlijk met de billen bloot." (lacht)

Nu twee keer nadenken

"Ik was nog jong en Jelle was toen al een monument bij Genk, dan moet je als jonkie even door het stof. Nu zou ik er toch twee keer over nadenken", aldus Croux.

De Hasselaar speelde dit seizoen 27 competitieduels in de Eredivisie. Daarin scoorde hij één keer en gaf hij zes assists.