Geen titelfeest in de Serie A dit weekend, Juventus laat punten liggen in de stadsderby en mag Higuain nog Ã©rg dankbaar zijn

Juventus kon dit weekend een belangrijke stap richting de titel zetten, maar thuis kwam het niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen de buren uit Torino. De bezoekers kwamen op voorsprong via een schitterende vrije trap van Adem Ljajic.

Adem Ljajić silenced the Juventus Stadium with this incredible free kick! 🎯 #JuveTorino pic.twitter.com/nSE0PvQnAU — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 6 mei 2017

Juventus ging op zoek naar de gelijkmaker, maar daar moest het wel érg lang voor wachten. In de absolute slotfase kon Gonzalo Higuain dan toch nog de bordjes in evenwicht hangen. Het bleef 1-1, een mogelijk titelfeest zal pas voor volgend weekend zijn. Dan speelt Juventus op het veld van AS Roma.