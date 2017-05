Dendoncker geflatteerd door Barcelona, "maar nog belangrijker dan de competitie of de club op zich..."

"Als je bedoelt wat mijn droomclub is, dan zeg ik Barcelona. Dat steek ik niet weg. Maar dat is niet hetzelfde als mijn 'ambitie'", benadrukte Dendoncker in Het Laatste Nieuws. Persoonlijk heeft hij andere bestemmingen in gedachten. En een garantie op speeltijd blijft natuurlijk ook belangrijk, iets wat heel moeilijk zal liggen in Barcelona.

"Dan denk ik aan Engeland, Spanje of Duitsland. Maar nog belangrijker dan de competitie of de club op zich is: wil de trainer in kwestie je er echt bij? Ach, we zullen wel zien. Eerst de titel," besloot de jonge sterkhouder van Anderlecht.