Pieter Gerkens weet met zijn tel (12 goals) geen blijf: "Ik mag niet klagen, wie had dit voor het seizoen durven voorspellen!"

"Twaalf stuks, ik mag niet klagen", lachte Gerkens na de 1-0 overwinning. "Wie had voor dit seizoen durven voorspellen dat ik twaalf keer zou scoren in de Jupiler Pro League. Hopelijk blijft dit nog even duren."

Als STVV wint, scoort Gerkens. "Daar lijkt het nu wel op. (knipoog) Ik ben blij dat het zo goed loopt, maar voor mij had vandaag ook Igor Vetokele (die aan de basis lag van de 1-0, red.) mogen scoren."