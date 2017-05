Uitblinker Persoons heeft hart op de tong: "We liepen een beetje overal, vooraan deed iedereen zijn eigen ding... Kan niet op dit niveau"

Een hapklare uitleg was er niet meteen te vinden voor de slappe start van Lokeren. “Mocht ik een verklaring voor onze slechte start van de wedstrijd hebben, dan zou het snel opgelost zijn, hé”, stak Persoons na de wedstrijd van wal.

“In het begin liepen we een beetje overal, wonnen we geen duels, verloren we de makkelijkste ballen, kwamen we achteraan niet tot uitvoetballen en liep voorin iedereen zijn eigen ding te doen.”

Reactie na rust

Iets wat Lokeren cash betaalde met twee tegendoelpunten. “Dan zie je dat wat wij deden niet kan op dit niveau. Op dat vlak moeten we dan ook streng zijn voor onszelf. Langs de andere kant hebben we na rust gereageerd met een goede tweede helft. Als we er een beetje ons hoofd bij houden, kunnen we een resultaat neerzetten.”