Verstraete en Dejaegere, beste vrienden tegen de vooroordelen in: "Ik vond Birger een snobje" & "Ik vond Brecht een loser die zich liet vallen"

"Ik dacht eigenlijk dat Birger een snobje was", lacht Dejaegere in Het Laatste Nieuws. "Volgens mij denken veel mensen dat ik een hatelijk bazeke ben", ziet Verstraete er toch een grond van waarheid in. "Ik zal nooit iemand uitdagen tijdens een match. Jij wel", voegt Dejaegere toe.

Soms denk ik na een match: 'Wat heb ik nu weer allemaal geroepen naar die ref?' -Birger Verstraete Deel deze quote: Verstraete schrikt soms van zijn eeuwig winnaarstemperament. "Soms denk ik na een match: 'Wat heb ik nu weer allemaal geroepen naar die ref?' Ik wil mezelf niet bezig zien op tv." "Terwijl je ernaast zo chill bent", geeft Dejaegere aan. Ook Verstraete had een ander gedacht over zijn ploegmaat. "Ik vond Brecht een loser die constant klaagde en zich liet vallen." Toch werden ze beste vrienden. "Ik had nooit gedacht dat het zó goed tussen ons zou klikken", geeft Verstraete toe. Vroeger tegenstanders, nu ploegmaats