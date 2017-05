VIDEO: Jawel, Wesley Sneijder kan het nog steeds en bewijst dat met deze fenomenale pegel

De titel is ondertussen al een tijdje weg voor Galatasaray, dat momenteel vierde staat in de Süper Lig. Zaterdagavond ging de ploeg uit Istanbul thuis pijnlijk onderuit tegen de bezoekers uit Kasimpasa. Zo moet Galatasaray de derde plek zo goed als zeker aan de rivalen van Fenerbahçe laten.

Kasimpasa kwam 0-3 op voorsprong op het veld van Galatasaray. Het was Wesley Sneijder die in het slot van de wedstrijd nog kon milderen met de 1-3. Maar de manier waarop die tegen de netten ging, was fenomenaal.