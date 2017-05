Marc Degryse vindt dat Youri Tielemans naar deze club moet trekken: "Als dat waar is, moet hij niet twijfelen"

In polepositie ligt nog steeds AS Monaco. Een overstap naar het prinsdom zou een mooie sprong voorwaarts zijn, dat vindt ook Marc Degryse. "Als het waar is dat coach Jardim Tielemans er écht bij wil in Monaco, dan moet je niet twijfelen als speler", vindt de analist in Het Laatste Nieuws.

Vertrouwen van de coach

"Dan zal die trainer met je aan de slag gaan. Je zult minuten maken en vertrouwen krijgen. Hetzelfde geldt voor Dendoncker. Ga waar de trainer je écht wil."

Leander Dendoncker droomt op lange termijn van FC Barcelona. Vrijdag gaf hij aan dat hij graag naar Duitsland, Engeland of Spanje wil, een club waar hij wekelijks speelt en progressie kan boeken.