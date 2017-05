Anderlecht droomt op verjaardag: "Tielemans zou wel eens kunnen blijven en wel hierom"

Het is Jean Kindermans die de droom uitlegt: "Waarom zou hij niet kunnen blijven bij Anderlecht? Toen hij 15 was, dan dacht iedereen ook al dat hij naar een buitenlandse topclub zou gaan. En dat is toen ook niet gebeurd", aldus het hoofd opleidingen van paars-wit in La Dernière Heure.

Hij heeft nog veel doelen bij Anderlecht

"Er zijn voor hem zeker nog doelen te realiseren bij Anderlecht: schitteren in de Champions League, de Gouden Schoen pakken én het WK 2018 in Rusland halen. Vergeet ook niet dat hij een kind heeft, dat moet hij ook in rekening brengen. Anderlecht is misschien wel dé omgeving om nog een jaartje te schitteren."

Toch zit de hele voetbalwereld nu al achter Tielemans aan, dus zal het moeilijk worden om Monaco of andere topclubs te negeren als ze blijven aankloppen. "Hij moet met zijn toekomstige coach spreken, voor hij er tekent", geeft Eden Hazard wat goede raad. Speelminuten, het lijkt hét belangrijkste met oog op het WK. Want Martinez gelooft in hem.