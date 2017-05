Genk nam eerste horde: "We zullen vechten voor dat Europees ticket"

"We wilden graag in play-off 1 geraken, maar dat lukte ons net niet. We hadden graag de halve finale gehaald in de Europa League en dat lukte ook net niet. De volgende doelstelling was onze groep winnen en dat hebben we nu gedaan", reageert Jean-Paul Boëtius.

Genk wil absoluut opnieuw Europees voetballen. "We zullen vechten voor dat Europees ticket. De eerste opdracht is volbracht, dit niveau moeten we meenemen naar onze uitwedstrijden."

Werkpunt

De Nederlander sloot ondanks de indrukwekkende statistieken in play-off 2 de ogen niet voor de werkpunten. "Tegen Eupen zat er verval in ons spel tijdens de laatste 30 minuten. Dat moet de komende keer anders."