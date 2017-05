Hamme dan toch nog naar de play-offs

De wedstrijd tegen Basic Fit Brussel werd een bijzonder spannende wedstrijd. Uiteindelijk werd ook gewonnen. Hamme liep 4-1 uit, maar het werd uiteindelijk 4-3.

"Dolle vreugde na het eindsignaal. Veidec ARB Hamme plaatst zich voor het 2e jaar op rij voor de play-offs om de landstitel. Een beloning voor het harde werk van de spelers en iedereen achter de schermen. Alles wat nu komt is bonus", aldus de club toen ze hoorden toch nog de play-offs te mogen spelen.

Tegenstander in de play-offs is Selaklean Thulin. Datzelfde Thulin moeten ze bij Hamme komende vrijdag echter eerst nog bekampen in de terugwedstrijd van de halve finale van de Beker van België. De heenwedstrijd werd door Thulin met 3-4 gewonnen.