Vanhaezebrouck scherp voor blunderende achterhoede: "Alleen een blinde ziet niet dat het aan de verdediging lag"

"Alleen een blinde ziet niet dat het aan de verdediging lag", aldus Vanhaezebrouck na de wedstrijd. "Hoe we dat eerste doelpunt incasseren, was onbegrijpelijk. We kregen drie kansen om de bal weg te werken, maar dat lukte niet."

Hij was terecht hard voor zijn verdediging. "Dit is de verdediging die al heel het seizoen individuele fouten maakt. We hadden er een punt van gemaakt om dat eruit te halen in de play-offs. Zes wedstrijden waren we de beste ploeg, maar tien matchen dat verwachten, was blijkbaar teveel. Ik hoop wel dat we alle fouten gehad hebben nu."