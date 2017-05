Het deed pijn aan de ogen bij Kristinsson:Â "Verschrikkelijk"

Lokeren begon erg slap aan de partij en stond na twintig minuten spelen al 0-2 achter. “De taken werden niet uitgevoerd. Door niemand. Het was eigenlijk verschrikkelijk”, aldus Kristinsson. “Dat het aan de rust 0-2 stond, was dan ook normaal.”

“In de eerste helft speelden we niet vooruit en was er precies geen wil aanwezig om te vechten. Wat ik tijdens de rust heb gezegd? Weet je, soms kan je rustig over iets praten, maar dat was deze keer niet het geval. Ik heb mijn stem moeten verheffen.”

Beterschap na rust

In de tweede helft kreeg Kristinsson de reactie waar hij op hoopte. “Na de rust zag ik een andere ploeg. Het was veel beter. Iedereen wilde zich tonen. We hebben druk naar voor gezet en hadden na de 2-2 zelfs nog kansen om een derde keer te scoren. We pakken een punt, maar eigenlijk hadden dat er drie moeten zijn”, besloot de coach van Lokeren.