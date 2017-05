Hugo Broos kreeg gÃ©Ã©n enkele Belgische aanbieding na zijn Afrika Cup-winst: "Dat betekent zeker dat ik een slechte trainer ben voor de Belgische competitie"

Broos werd een god in Kameroen en kreeg ook in België veel lof. De oefenmeester werd druk gesolliciteerd in ons land. Zo kreeg hij veelvuldig de vraag of hij al aanbiedingen kreeg van Belgische clubs.

Niet langer een frustratie

Enkele maanden later is zijn antwoord daar nog steeds hetzelfde op. "Geen enkele", geeft Broos aan in Sport/Voetbalmagazine. "Er was een tijd dat die afwezigheid van belangstelling me verraste, kwaad maakte, frustreerde."

"Die fase ben ik ondertussen door. Als dat nog niet verander na winst op de Afrika Cup, dan betekent dat zeker dat Hugo Broos een slechte trainer is voor de Belgische competitie. Wat wil je dat ik daaraan doe?", vraagt de oud-trainer van Anderlecht, Club Brugge en KRC Genk zich terecht af.