Hein houdt zich in, maar Gent-goalie is duidelijk: "Die assistent kreeg zijn vergunning als kerstcadeau"

Ik vond de arbitrage niet goed -Hein Vanhaezebrouck

"Bij die vierde goal zag je iedereen stoppen toen die vlag de lucht in ging. Het is een menselijke reactie, ook al moet je doorspelen tot er gefloten wordt. Ik vond de arbitrage niet goed, meer ga ik niet zeggen. In de eerste helft ging ook een paar keer de vlag onnodig omhoog", aldus Vanhaezebrouck.

Ook doelman Jacob Rinne, wegens ziekte niet mee afgereisd naar Oostende, zag dat het niet goed was. "Oh my god, die assistent heeft zijn vergunning gekregen als kerstcadeau, was de niet mis te verstane tweet van de Zweed."