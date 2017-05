Straf verhaal bij de Jonge Duivels: Dennis Praet, Anthony Limbombe en Jordy Croux wilden een stapje in de wereld zetten, maar daar stak de coach een stokje voor...

In Fan vertelt voormalig Belgisch jeugdinternational Jordy Croux een bijzonder verhaal van bij de Jonge Duivels. Samen met Dennis Praet en Anthony Limbombe wilde hij op een avond een stapje in de wereld zetten, maar dat had de coach verboden.

"Ik denk dat hij het zaakje niet helemaal vertrouwde, want iedereen kreeg een onverwacht bezoekje op de kamer, ter controle", haalt de winger van Willem II aan. "Toen we al lang in bed moesten liggen, waren Dennis, ik en Anthony ons nog altijd aan het amuseren, zeg maar."

Achter het gordijn

"En toen stond de coach plots voor de deur. Waar moesten we Anthony verbergen? Het ging allemaal zo snel. (lacht) Dennis en ik doken in een reflex op het bed, maar hij begon de kamer uit te kammen. Hij trok bruut de gordijnen open en vond daar Anthony, mét beteuterd gezicht."