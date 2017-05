Anderlecht onherkenbaar, ook voor Kaya: "Zo defensief, de eerste keer dat ik dat zag"

"Als je de hele wedstrijd bekijkt, verdienen we zeker een punt", was de teleurstelling bij Kaya begrijpelijk. "Het is altijd hetzelfde verhaal in play-off 1, we kunnen de nul niet houden en we krijgen de bal er voorin niet in."

Twee keer een goeie counter, twee keer afgewerkt -Onur KayaDeel deze quote: Leye miste de grootste kans. "Als Mbaye die kans afwerkt, is het een ander verhaal. We spelen hier een goeie wedstrijd en waren hen écht wel naar achter aan het duwen." Toch was het niet voldoende voor puntengewin. Anderlecht speelde berekend en defensief, on-Anderlechts eigenlijk. "Het is de eerste keer dat ik Anderlecht zo zie spelen, zo defensief. Ze kwamen twee keer met een goeie counter en maakten het telkens af."