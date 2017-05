"Hoe meer ik speel, hoe meer ik kan verbeteren" - Drijvende kracht van Anderlecht zit aan 14(!) volledige marathons op een voetbalveld

Hij zit al aan 53 wedstrijden dit seizoen en miste daarin nog maar 23 minuten. Die van zijn rode kaart in de Beker van België tegen OH Leuven. Verder bleef hij strijden van de eerste tot de laatste minuut, in Manchester zelfs 120 minuten. Alles samen zit hij dan ook nu al aan 4977 speelminuten (op een maximum van 4800): absolute waanzin.

Bovendien verricht Dendoncker heel wat werk op het veld en op het einde lijkt hij toch nog iets in de tank te hebben. "Het is door het vele werken op training", aldus de verdedigende middenvelder op een persconferentie in Neerpede. "Hoe meer ik kan spelen, hoe meer ik kan verbeteren."

Zelfs met een blessure zou hij spelen - en we zouden het zelfs gaan geloven. Dendoncker is dit seizoen nu eenmaal overal. Niemand in de Jupiler Pro League zal dit seizoen al meer meters hebben gemaakt dan hem. Als centrale verdediger mag je rekenen dat hij in het begin van het seizoen enkele keren rond de 10 kilometer zal zijn uitgekomen, maar navraag leerde ons dat hij boven de 11(!) kilometer gemiddeld zit per match.

Het zal zelfs naar de 12 en misschien meer nijgen, maar zelfs aan 11 gemiddeld zit hij na zijn 53 wedstrijden aan bijna 600 kilometer. Dit weekend tegen Zulte Waregem zal hij zijn 14e(!) marathon op het voetbalveld dit seizoen helemaal afgewerkt hebben. En tussendoor raakt hij ook af en toe nog eens een bal. Met vijf goals zijn zelfs zijn statistieken voor een verdedigend middenvelder niet slecht.