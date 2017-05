Zulte Waregem niet verrast: "Iedereen weet nu wel dat Anderlecht een counterploeg is"

Bij Zulte Waregem zagen ze ook dat ze in het spel boven lagen, maar het leverde alweer niks op. "Tja, ik zou wel nog graag een paar keer winnen", zuchtte Timothy Derijck. "We hebben weer een hele goeie match gespeeld, maar één keer balverlies brak ons zuur op. We proberen vrij te voetballen, maar we scoren zo moeilijk."

Eigenlijk raar dat Zulte Waregem met zijn 2 op 18 het spel kwamen maken in het Constant Vanden Stock-stadion. "Ik vind niet dat Anderlecht slecht was, maar wel dat wij goed waren", preciseerde Mbaye Leye. "Wij hebben de ruimte gevonden en wij legden die combinaties op de mat."

Euh ja, als je zulke matchen ook weet te winnen, zal je er niet ver af zijn

Maar was dit Anderlecht een kampioen waardig? Het deed Derijck toch wat twijfelen. "Euh ja, als je zulke matchen ook weet te winnen, zal je er niet ver af zijn", zei hij diplomatisch. "Iedereen weet al sinds begin dit seizoen dat Anderlecht een counterploeg is", vervolgde Leye. "Dat is geen verrassing meer. Ze geven je de bal om te kunnen omschakelen."

"Inderdaad, bij ons thuis speelden ze ook al zo", aldus Derijck.