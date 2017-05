Hoe zat dat nu echt met Lukaku en Kinder Bueno? Het verhaal (En ook de epische reclame nog eens)

Smeet is begeleider van diverse profvoetballers en had ook Romelu Lukaku onder zijn hoede. En toen hij werd gebeld om Kinder Bueno aan de man te brengen?

"Indertijd vond ik al dat Lukaku andere prioriteiten had dan dat spotje opnemen voor Kinder Bueno", aldus Smeets in Het Nieuwsblad. "Voor wel 100 takes nam hij die chocolade in de mond, zei hmm en spuwde het buiten beeld opnieuw uit."

En het ging zelfs nog verder: "Toen we eens een ijsje gingen eten, verschenen daar meteen foto's van op facebook. En een dag later was er plots Kinder Bueno-ijs."