BREAKING: Zulte Waregem haalt verdediger weg bij Genk

Sandy Walsh leek bijna naar Lokeren te trekken, maar Zulte Waregem sprong dan toch nog in de bres. De Engelse Nederlander van Racing Genk is een serieuze versterking naar volgend seizoen toe én komt transfervrij over.

Walsh (22) zit al van zijn zeventiende in de A-kern bij Racing Genk, maar kreeg niet altijd evenveel speelkansen. Dat probeert hij vanaf volgend seizoen bij Zulte Waregem te veranderen. Het akkoord is er, officiële bevestiging volgt wellicht snel.