Standard-coach op alle vlakken zwaar ontgoocheld: "Een absolute non-match, ik snap de opstanden en dit heb ik nog nooit gezien"

"Waarom we zo'n slechte match speelden? Een goeie vraag, want ik weet het niet", foeterde coach José Jeunechamps na afloop. "Ik besloot dezelfde ploeg te laten staan als vorige week, op de zieke Sa na. Ook onze voorbereiding verliep prima, al merkte ik wel dat in het tweede deel van de week de concentratie zakte toen we op kunstgras gingen trainen."

"Onze opwarming begon nog goed, maar vanaf de aftrap voelde ik dat het een moeilijke wedstrijd ging worden. Op alle vlakken schoten we te kort. Er was geen spelvreugde en we waren niet klaar om te concurreren met Sint-Truiden. We speenden een non-match."