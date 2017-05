Van Acker zorgde mee voor knalprestatie op Kortrijk: "Het kon 0-5 zijn!"

"Je ziet toch wel dat we serieus kunnen voetballen en de ambitie hebben om er iets van te maken", aldus Thibaut Van Acker na de 0-3 zege op Kortrijk. "We hebben een goeie wedstrijd gespeeld op een fantastisch veld, dat nodigde uit om te voetballen."

We willen er niet zomaar bij lopen, we willen ons meten met de ploegen uit 1A -Thibaut Van Acker