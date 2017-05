Vanderhaeghe legt uit waarom Jali plots opnieuw boven zeewater komt

Eerst en vooral een woordje uitleg. Andile Jali was tot vorig seizoen één van de sterkhouders in de Koningin der Badsteden. Jali droomde dan ook van een grootse transfer. Enig probleem: die kwam er niet.

Jali verloor niet alleen zijn basisplaats, ook een stekje op de bank was er de voorbije maanden niet bij. Het was dan ook verrassend dat de middenvelder in de belangrijke wedstrijd tegen KAA Gent opnieuw in de basis stond.

"Het klopt dat Jali een seizoen lang niet heeft gebracht wat we van hem hadden verwacht", legt Yves Vanderhaeghe uit. "Maar ook training heeft hij getoond dat hij zijn motivatie en glimlach teruggevonden heeft."

"Het was natuurlijk niet evident om meteen het ritme op te pikken", besluit de coach van de Kustboys. "Al hielp het natuurlijk wel dat hij twee kilogram heeft verloren. Eén ding is zeker: zijn talent is er zeker en vast nog."