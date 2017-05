'Arsenal, Everton, Manchester City, Manchester United en Liverpool strijden om sensatie uit de Premier League'

Zo weet The Telegraph dat Arsenal, Everton, Manchester City, Manchester United, Liverpool én West Ham United allen jacht maken op Jordan Pickford. De doelman van Sunderland is ‘hot’ en dat is niet onbegrijpelijk.

Revelatie en zelfs sensatie

De 23-jarige Pickford degradeert dan wel met Sunderland naar The Championship, maar toch heeft hij indruk weten te maken op heel wat ploegen.

De doelman was dit seizoen dikwijls één van de weinigen die een goede prestatie op de mat legde bij The Black Cats. Pickford groeide op die manier uit tot een sensatie in de Premier League. De kans is dan ook groot dat hij binnenkort naar een grotere club verhuist.