Beloften Anderlecht geven het goede voorbeeld aan eerste elftal en kronen zich tot kampioen

De U21 van Anderlecht nam het in eigen huis op tegen KRC Genk. De opdracht was simpel: even goed doen als eerste achtervolger Club Brugge, dat in de stand met gelijke punten stond, maar wel over een minder goed doelsaldo beschikte.

Bij Anderlecht hadden ze de opdracht goed begrepen: halverwege stond het na doelpunten van Bruno, Kayembe en Cools al 3-0. Bij Genk zaten ze al met de bekerfinale van aanstaande zaterdag – eveneens tegen Anderlecht – in het hoofd.

Club Brugge speelt gelijk en grijpt naast tweede titel op rij

De Limburgers boden na rust nog weerwerk en waren zelfs de betere ploeg, maar kwamen toch niet meer verder dan een eerredder. Het bleef 3-1 en zo is Anderlecht alleszins al kampioen bij de beloften. Club Brugge speelde 2-2 gelijk op het veld van Standard en eindigt tweede in het klassement.