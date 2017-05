Chelsea, Genk of een andere (Belgische) club? Fel begeerde Benson reageert op transfergeruchten

Eerder raakte bekend dat ook de Engelse topclub Chelsea de verrichtingen van Benson op de voet volgt. We hoeven dan wel niet meteen een bod van The Blues te verwachten, toch is het straf dat Benson op het lijstje van zo’n grote club staat.

Vanuit de Jupiler Pro League is er alleszins ook interesse van Club Brugge, Anderlecht, Genk, Oostende, Standard, Lokeren, Zulte Waregem en noem maar op. Keuze genoeg voor de getalenteerde Benson.

Benson blijft rustig

Zelf blijft hij rustig onder alle aandacht. “Ik zit niet met vragen. Ik weet van niets en ik denk dat dat positief is”, lachte de vleugelaanvaller na de wedstrijd van afgelopen weekend bij Sporza. “Of ik droom? In dit stadium droomt iedereen van iets moois, hé.”