Ex-Gentenaar terug naar BelgiÃ«? "Als Teodorczyk vertrekt bij Anderlecht ..."

"Dat Depoitre de laatste tijd de bank zelfs niet haalt, doet me besluiten dat Porto gewoon niet de juiste keuze was", aldus Luka Peruzovic in Fan! in duidelijke bewoordingen.

"Hij is een goede spelers met veel fysieke présence en een uitstekende mentaliteit, maar voor dat niveau mist hij blijkbaar finesse. Wie zo weinig minuten verzamelt, kan beter vertrekken."

En dus heeft Peruzovic ook al zijn toekomstige ploeg in gedachten: "Misschien een terugkeer naar België als Teodorczyk vertrekt bij Anderlecht?", stelt hij luidop de vraag.