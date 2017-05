Genk of Oostende? Het zijn maar twee van de ploegen die er de winger graag zouden bijhebben. Door play-off 2 kent ondertussen iedereen hem. Hij verdient ook die stap hogerop, als we zijn ex-ploegmaat Masika mogen geloven althans.

De manier waarop hij Vinck op weg zette naar de 1-0 tegen Union? Een weergaloze pass, zoals het er in België geen vijf zouden doen. "Het is vooral onze ambitie om aan de ploegen uit 1A te tonen dat we er als ploeg staan", bleef Benson zelf op de vlakte na de wedstrijd.

Maar zijn coach beseft het: "Voor ons kan hij de match openbreken. Als je zo'n speler in de rangen lopen hebt, kan je dat moment afwachten. Het wordt geen gemakkelijke opdracht om hem te houden, peis ik", kon Vanderbiest een lachje niet onderdrukken. Ondertussen heeft ook Chelsea zich gemeld als we Kingfut mogen geloven.